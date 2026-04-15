Tarsus'ta Akademik İşbirliği Çalıştayı

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversiteler arasında işbirlikleri, ortak proje fırsatları ve yeni çalışma alanları, düzenlenen çalıştayla ele alındı.

Çağ Üniversitesi ev sahipliğinde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Tarsus Üniversitesinin katılımıyla "IV. Akademik İşbirliği Çalıştayı" düzenlendi.

Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, çalıştayın açılışında, yaptıkları programla farklı üniversitelerle kurdukları ağın gittikçe genişlediğini söyledi.

İşbirliklerinin akademik çalışmalarda niteliği artırdığını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Ortak projeler, çok disiplinli araştırmalar, kurumlar arası ağlar farklı bakış açılarını bir araya getirerek daha yenilikçi, kapsayıcı ve etkin sonuçlar ortaya koymaktadır. Bugün yüksek etki değerine sahip bilimsel çalışmaların büyük kısmının güçlü işbirliği ağlarının ürünü olması tesadüf değildir."

Koç, bölgedeki üç üniversite arasında yapılan çalıştayların her geçen gün daha ileriye gittiğini belirterek, çalışmanın kurumlar arasında kalıcı bir bağlantısallık zeminini oluşturduğunu vurguladı.

Bugün düzenledikleri çalıştayın yeni araştırma ağlarının kurulmasına katkı sağlayacağını belirten Koç, "Geliştirilecek güven, ortak hedefler ve sürdürülebilir iletişim üzerine kurulu işbirlikleri, akademik çalışmaların toplumsal faydaya dönüşmesinde de rol oynayacaktır." diye konuştu.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen de üniversiteler arasında düzenlenen akademik işbirliğinin oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de akademisyenler arasında yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Bu işbirliğimizin somut bir çıktısı olursa eğer yaptığımız için değerli olduğunu anlayacağız. Artık çalıştaylardan somut çıktılar bekliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından bir şirketle 3 üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çalıştay kapsamında farklı disiplinlerde oluşturulan çalışma masalarında katılımcılar, üniversiteler arasında işbirlikleri, ortak proje fırsatları ve yeni çalışma alanlarına ilişkin görüşme yaptı.