Tarsus'ta ATV ve Otomobil Çarpıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Çağlayan Mahallesi Şelale Caddesi'nde 23 Mayıs'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFM 09 plakalı otomobille çarpışan 16 ALZ 245 plakalı ATV'nin sürücüsü L.D'nin (37) yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kamera kaydında, sürücüsünün diğer şeride geçmek için ani manevra yaptığı ATV'nin, karşıdan gelen otomobille çarpışma anı yer aldı.

Kazanın ardından L.D, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.