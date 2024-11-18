Tarsus'ta Diş Hekimi Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarsus'ta Diş Hekimi Sulama Kanalında Bulundu

Tarsus\'ta Diş Hekimi Sulama Kanalında Bulundu

Mersin Tarsus'ta sulama kanalında diş hekimi Murat Çeviktürk'ün cesedi bulundu, soruşturma başlatıldı.

18.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına düşmüş halde bulunan kamyonette diş hekiminin cansız bedenine ulaşıldı.

Baharlı Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşmüş kamyoneti görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıç ekipler sevk edildi.

Sulama kanalında inceleme yapan dalgıçlar, araçta erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Kanaldan dışarı çıkarılan cesedin, Tarsus Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi Murat Çeviktürk'e (54) ait olduğu belirlendi.

Çeviktürk'ün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı, kamyonet de vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, mersin, Sağlık, Güncel, Tarsus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Diş Hekimi Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkan çete üyesinden pes dedirten itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkan çete üyesinden pes dedirten itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 19:02:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Diş Hekimi Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.