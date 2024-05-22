Tarsus'ta Düzenlenen Buzağı Güzellik Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Düzenlenen Buzağı Güzellik Yarışması Sonuçlandı

Tarsus\'ta Düzenlenen Buzağı Güzellik Yarışması Sonuçlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen 'Buzağı Güzellik Yarışması'nda Adem Tok'a ait buzağı birinci oldu. Etkinlikte dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.

22.05.2024 08:47
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Dünya Süt Günü dolayısıyla "Buzağı Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Tarsus Süt Üreticileri Birliğince düzenlenen ve 8 buzağının yarıştığı etkinlik, Hacıhamzalı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, her türlü koşulda üretime devam eden üreticileri kutlayarak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada, Adem Tok'a ait buzağı birinci, Mehmet Yıldırım'a ait buzağı ikinci ve Halil Şimşek'e ait buzağı üçüncü oldu.

Dereceye giren hayvan sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tarsus'ta Düzenlenen Buzağı Güzellik Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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