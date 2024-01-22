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Mersin'de gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yurt dışından getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının satışını yapan 13 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Operasyonda 170 polis görev aldı ve 13 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

22.01.2024 - 12:07,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonu getirip, satan 13 şüpheli yakalandı.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yurt dışından getirdikleri gümrük kaçağı telefonları, iş yerlerinde sattıkları belirlenen 15 şüphelinin kimliği belirlendi. 170 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, 2 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.

Mersin\'de gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA
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Tarsus, Suç, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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