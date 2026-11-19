Tarsus'ta harnup yüklü tır Berdan Nehri'ne devrildi, sürücü ayakta tedavi edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarsus'un Fevzi Çakmak Mahallesi'nde harnup yüklü tır kontrolden çıkarak Berdan Nehri'ne devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi; polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan tır nehre devrildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 ABZ 952 plakalı harnup yüklü tır, kontrolden çıkarak Berdan Nehri'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA
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