Tarsus\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ve AKUT ekiplerinden oluşan 448 kişiyle çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar, 52 araç, 9 bot, 3 sonar cihazı, 7 dron ve 2 dedektör köpekle destekleniyor.

Şelalenin aktığı Berdan Nehri'ni botlarla inceleyen ekiplerin yanı sıra su altında da dalgıçların arama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, nehir kıyısı ve 82 Evler Mahallesi mevkisinde araştırma yapıyor.

Vali Atilla Toros da bölgede incelemelerde bulundu, arama çalışmalarını takip etti.

Vali Toros'a incelemelerinde Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk, İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler de eşlik etti.