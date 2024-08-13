Tarsus'ta Kırsal Mahallelerde Yaz Etkinlikleri Devam Ediyor

Güncel

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, kırsal mahallelerdeki vatandaşların yaz akşamlarını keyifli hale getirmek için birbirinden renkli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus'ta merkezden kırsala kadar tüm halkımıza ulaşma gayesiyle çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaz etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. 12-16 Ağustos arasında düzenlenmesi planlanan 'Köy Bizim Şenlik Bizim' ve 'Yayla Şenlikleri' etkinliklerine vatandaşlar, büyük ilgi gösteriyor. Son olarak Gülek ve Sayköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde yurttaşlar, doyasıya eğlendi. Etkinliklerde, drama atölyesi, çocuk tiyatrosu, yüz boyama atölyesi, balon atölyesi, interaktif dans atölyesi, kukla/gölge oyunu ve geleneksel oyunlar yer alıyor. Aynı zamanda halk oyunları gösterisi ve Türk Müziği Orkestrası Konseri gerçekleştiriliyor.

"T tüm halkımıza ulaşma gayesiyle çalışmalarımız sürüyor"

Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Mersin Büyükşehir Belediye'miz iş birliği ile düzenlediğimiz şenliklerle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşıyor, akşamlarına renk katıyoruz. Tarsus'ta merkezden kırsala kadar tüm halkımıza ulaşma gayesiyle çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.