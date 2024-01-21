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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden 4 motosiklet çalınmasıyla ilgili araştırma yapıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 1 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bulunan motosikletler de sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika