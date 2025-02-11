Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
F.D'nin (25) idaresindeki 33 SF 188 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, Baraj Mesire Alanı'ndaki boş sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile yanındaki M.D.T. (20) ve S.A. (20), ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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