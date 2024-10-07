Tarsus'ta Plastiksiz Yeryüzü Pazarı Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Tarsus'ta Plastiksiz Yeryüzü Pazarı Yeniden Açıldı

Slow Food Yeryüzü Pazarı, Tarsus'ta plastik kullanımını ortadan kaldırarak doğal ve sürdürülebilir tarımı destekliyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, pazarı gezerek üreticilere destek sözlerini yineledi.

07.10.2024 15:08
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(MERSİN)- Tek plastiksiz pazar olma özelliği taşıyan Slow Food Yeryüzü Pazarı, Tarsus'ta Kubatpaşa Medresesi önünde yeniden kuruldu. Üreticilerin stantlarını ziyaret eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kadına, üretime ve sağlıklı tüketime desteğimiz hep sürecek" dedi.

Her yıl Ekim-Haziran ayları arasında kurulan pazarın yeni sezon açılışında Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da hazır bulundu. Slow Food Hareketi öncülüğünde kurulan dünyada altı pazardan biri olan ve yüzde 80'i kadınlardan oluşan Tarsus Yeryüzü Pazarı'nda üreticiler plastiksiz, temiz ve çevre dostu ürünleri tüketiciye sunuyor.

Slow Food Yeryüzü Pazarı iki haftada bir pazar günleri Kubatpaşa Medresesi önünde kuruluyor ve yerel halkın doğal ürünlere ulaşmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki çiftçiler ve küçük ölçekli üreticiler, bu pazarda geleneksel yöntemlerle ürettikleri sebze, meyve, zeytin, peynir, bal ve el yapımı birçok ürünü satma imkanı buluyor. Pazarda yer alan tüm ürünler, kimyasal katkı maddesi kullanılmadan doğal yollarla üretiliyor.

"Doğal ve sürdürülebilir tarım Tarsus'un geleceği"

Sezon açılışında pazarı gezen Başkan Boltaç, üreticilerin emeklerini takdir ettiğini belirterek, "Slow Food Yeryüzü Pazarı, Tarsus'un yerel üreticilerini ve tarımsal değerlerini korumak için büyük bir fırsat. Biz de belediye olarak bu pazara ve üreticilerimize her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Doğal ve sürdürülebilir tarım Tarsus'un geleceği için önemli bir adım. Kadına, üretime ve sağlıklı tüketime desteğimiz hep sürecek" dedi.

Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı'nın yaptığı çalışmalarla çok kısa sürede kendini ispatladığını ve Uluslararası Slow Food ağı tarafından 'Türkiye'nin En lyi Pazarı' seçildiğini kaydeden Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği Başkanı Yasmina Şelfun Lokmanoğlu, "Son 1 yıldır uyguladığımız proje sayesinde pazarımızda artık sıfır plastik kullanımı söz konusu. Projemizi pazarın her aşamasında hayata geçirmiş durumdayız. Yaptığımız kontrol mekanizması, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sayesinde üreticimiz bilinçli. Ürünlerin üretim, sunum ve satış esnasında pazarımızda hiç plastik olmaması bize ülkemizin plastiksiz garantili ilk pazarı olma özelliğini kazandırdı" diye konuştu.

Pazara, yerel halkın yanı sıra dışarıdan gelen ziyaretçiler de yoğun ilgi gösteriyor. Pazarda hem yerel üreticiler destekleniyor hem de Tarsus'un kültürel mirası korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Slow Food Yeryüzü Pazarı, yeni sezonda da Tarsus'un yerel üreticilerini desteklemeye ve doğal ürünleri tüketiciyle buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarsus'ta Plastiksiz Yeryüzü Pazarı Yeniden Açıldı - Son Dakika

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