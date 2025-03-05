Tarsus'ta Sağlıksız Balık Denetimi: 750 Kilogram İmha Edildi

Güncel

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen ve halk sağlığını tehdit eden 750 kilogram balığı çöp arıtma tesisinde imha etti.

Tarsus Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, Yenice Mahallesi D-400 karayolu üzerinde hususi bir araç içerisinde 25 kasa ve poşetlenmiş halde çeşitli türde balıklar tespit edildi. 750 kilogram balık, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Aladağ Bölgesi Çöp Arıtma Tesisi'nde imha edildi.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Motosiklet ve Yenice Jandarma Asayiş Timleri tarafından söz konusu şahıslara idari yaptırımlar uygulanırken, balıkların taşındığı hususi araca, "motorlu araç tescil belgesinde belirtilen amacın dışında kullanmak" ve "bu şekilde trafiğe çıkmasına izin vermek" ihlalleri nedeniyle 15 gün süreyle trafikten men edildi. Sağlıksız şekilde satışa sunulan balıklara, zabıta ekiplerince el konuldu.

Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirildi.