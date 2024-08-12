Tarsus'ta Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Tarsus\'ta Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı

Tarsus'un Sucular Mahallesi'nde yol verme nedeniyle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

12.08.2024 10:01
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişiyi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Sucular Mahallesinde bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga, iki grup arasında tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden oldu. Olayda, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Metin D., Abdurrahim D. ve Mehmet Emin Ş., hayatını kaybetti, Mesut D., Recep D., Veysi D., Serhat D., Enes B. ve Naci Ş. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Naci Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde ve yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde taraflarının yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Tarsus, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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