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Tarsus'ta su bulunmayan kanala düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta su bulunmayan kanala düşen kişi hayatını kaybetti

Tarsus\'ta su bulunmayan kanala düşen kişi hayatını kaybetti

Tarsus'ta yaşanan olayda, Salih Teke (82) isimli kişi, içerisinde su bulunmayan kanala düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Teke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

01.02.2024 17:31
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Tarsus'ta su bulunmayan kanala düşen kişi hayatını kaybetti.

Salih Teke (82), Şehit Mustafa Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle içerisinde su bulunmayan kanala düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Salih Teke'yi, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Teke, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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