Tarsus'ta çıkan yangında tarımsal sulama hortumları zarar gördü - Son Dakika
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Tarsus'ta çıkan yangında tarımsal sulama hortumları zarar gördü

Tarsus\'ta çıkan yangında tarımsal sulama hortumları zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, boş araziye konulan tarımsal sulama hortumları, çıkan yangında zarar gördü. Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi mevkisinde, boş arazide bulunan tarımsal sulama hortumları, bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında hortumların büyük bir kısmı zarar görürken, çevredeki ağaçlar da alevlerden etkilendi.

25.02.2024 20:51  Güncelleme: 20:54
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, boş araziye konulan tarımsal sulama hortumları, çıkan yangında zarar gördü.

Takbaş Mahallesi Kartal Tepesi mevkisinde, boş arazide bulunan tarımsal sulama hortumları, bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında hortumların büyük bir kısmı zarar görürken, çevredeki ağaçlar da alevlerden etkilendi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta çıkan yangında tarımsal sulama hortumları zarar gördü - Son Dakika
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