Tarsus'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, D-750 kara yolunun Güzeoluk mevkisinde devrildi.
Savrulan aracın sürücü kabini ile dorsesi ayrıldı.
Yaralanan sürücü, kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
