Tarsus'ta Traktörle Gelen Ölüm

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, traktörün sürücü koltuğunda bir kişi ölü bulundu.

Damlama Mahallesi'nde traktörün sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Cengiz Canpolat (60) olduğu belirlenen kişinin, av tüfeğiyle vurulması sonucu öldüğü tespit edildi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Canpolat'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.