Tarsus'taki kazada hayatını kaybeden çift, Niğde Fesleğen'de defnedildi - Son Dakika
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Tarsus'taki kazada hayatını kaybeden çift, Niğde Fesleğen'de defnedildi

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Tarsus\'taki kazada hayatını kaybeden çift, Niğde Fesleğen\'de defnedildi
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Mersin Tarsus'ta tıra çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren çiftin cenazeleri, memleketleri Niğde'de defnedildi. Fesleğen köyündeki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınan naaşlar, öğle namazı sonrası Fesleğen Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, memleketleri Niğde'de toprağa verildi.

Merkeze bağlı Fesleğen köyündeki Ensar Camisi morgunda işlemleri tamamlanan Eyüp Bolat (55) ve eşi Menşure Bolat'ın (56) naaşları, yakınları tarafından alınarak köy mezarlığına getirildi.

Çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Fesleğen Köy Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde 42 AFZ 281 plakalı tıra arkadan çarpmış, hafif ticari araçtaki Eyüp Bolat ve eşi Menşure Bolat hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıGüncelMersinTarsusNiğdeSon Dakika

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