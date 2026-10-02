Tarsus Ticaret Borsası'nda 143'er oy eşitliği 14 meclis üyesi için kuraya gitti - Son Dakika
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Tarsus Ticaret Borsası'nda 143'er oy eşitliği 14 meclis üyesi için kuraya gitti

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Tarsus Ticaret Borsası\'nda 143\'er oy eşitliği 14 meclis üyesi için kuraya gitti
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Tarsus Ticaret Borsası meclis üyeliği seçiminde beyaz ve turkuaz listeler 143'er oyda kalınca 288 oyun 2'si geçersiz sayıldı. Eşitlik nedeniyle 14 meclis üyesi için yapılan kurada turkuaz listeden 8, beyaz listeden 6 isim asil üyeliğe seçildi.

Mersin'de Tarsus Ticaret Borsası meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Tarsus Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerde odanın mevcut başkanı Mustafa Teke'nin yer aldığı beyaz liste ile Veyis Avcı'nın bulunduğu turkuaz liste yarıştı.

Seçimlerde kullanılan 288 oyun 2'si geçersiz sayılırken, beyaz ve turkuaz listeler 143'er oy aldı.

Oyların eşit çıkması üzerine 14 meclis üyesinin belirlenmesi için kura çekildi.

Kura sonucunda turkuaz listeden 8, beyaz listeden ise 6 isim asil üye olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tarsus Ticaret Borsası'nda 143'er oy eşitliği 14 meclis üyesi için kuraya gitti - Son Dakika
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