Tartus İç Güvenlik Şefi, Esed rejiminden 5 üst düzey subayın yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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Tartus İç Güvenlik Şefi, Esed rejiminden 5 üst düzey subayın yakalandığını açıkladı

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Suriye'de devrik Esed rejiminin 5 üst düzey subayı, İçişleri Bakanlığı birimleri ve Terörle Mücadele Dairesinin ortak operasyonunda yakalandı. Tartus İç Güvenlik Şefi, subayların sivil yerleşimlere hava saldırılarının planlanması ve icrasında yer aldığını belirtti.

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin üst düzey 5 subayının yakalandığı bildirildi.

? Tartus İç Güvenlik Şefi Yarbay Abdulal Muhammed Abdulal, konuya dair Suriye resmi ajansı SANA'ya açıklamada bulundu.

Abdulal, devrik rejim unsurlarına operasyon düzenlendiğini, aralarında pilot, saha komutanları ve operasyon odası subaylarının yer aldığı üst düzey 5 subayın yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığına bağlı uzman birimler ve Terörle Mücadele Dairesinin düzenlediği ortak operasyonda, Tuğgeneral Muhammed Fecr Ali, Kurmay Albay Pilot Abdullah Ali Mualla, Kurmay Albay Pilot Nidal Hüseyin Salih, Yarbay Muhammed Ali Selim ve Binbaşı Pilot Talib Abdülkerim Hasan yakalandı.

Söz konusu subayların, "sivil yerleşimlere ve altyapılarına hava saldırılarının planlanması, yönetilmesi ve icrasında bulunarak çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu" öğrenildi.

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıTartusGüncelSuriyeDünyaSon Dakika

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