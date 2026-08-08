Tartus'ta Silah Operasyonu

Suriye'nin Tartus ilinde İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin operasyonunda, Lübnan'a götürülmek üzere hazırlandığı söylenen silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tartus'ta bir noktaya düzenlenen operasyonda Lübnan topraklarına götürülmek üzere hazırlanan silah ve mühimmat sevkiyatının engellendiği belirtildi.

Sevkiyatın tamamının ele geçirildiği vurgulanan paylaşımda, silahlar arasında otomatik tüfekler ve RPG roketatarların bulunduğu, silah şarjörleri ile çeşitli türlerde mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.

Paylaşımda, ele geçirilen silah ve mühimmatın kaçakçılık amacıyla hazırlandığı kaydedildi.