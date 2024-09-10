Tasarımcının Notu Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tasarımcının Notu Sergisi Açıldı

Tasarımcının Notu Sergisi Açıldı

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi ele alan 'Tasarımcının Notu' sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, kitap tasarımlarına ilişkin 1975'ten 2000'e uzanan süreci izleyicilere aktarıyor.

10.09.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanında yaşanan değişimi kitap üzerinden ele alan "Tasarımcının Notu" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kitabın yaygın tasarım unsurunun kapak olduğu 1970'li yıllardan bütüncül bir tasarım nesnesine dönüştüğü 1990'lı yıllara uzanan serginin ön gösteriminde serginin ekibiyle basın mensupları bir araya geldi.

Salt Genel Müdürü Deniz Ova, burada yaptığı konuşmada, serginin hazırlıklarının geçen seneden bu yana sürdüğünü belirterek, "Salt Araştırma'da tasarım, mimarlık ve sanat altında çokça arşive yer veriyoruz ve bu çalışmalarımızı sürekli genişletiyoruz." dedi.

Ova, bu çalışmaları yaparken grafik sanatçılarının ve tasarımcıların hep karşılarına çıktığını, bu nedenle uzun süredir çalışmayı düşündükleri bu alanda araştırma yapmaya başladıklarını söyledi.

Grafik tasarım alanında farklı konulara da yer vermeyi hedeflediklerine işaret eden Ova, sergiye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Kitabın bir tasarım nesnesi olarak algılanması bu süreçle alakalı"

Serginin küratörü araştırmacı Eda Sezgin ise sergide suni bir sınırlandırma yaptıklarını ve kitap tasarımlarına ilişkin 1975'ten 2000'e uzanan süreci izlenime sunduklarını anlattı.

Türkiye'de yaşanan dönüşümlerin kitap tasarımlarına da yansıdığını ifade eden Sezgin, "Bu hem politik, ekonomik hem de kültürel bir dönüşüm ve kitabın bir nesne olarak bir tasarım nesnesi olarak algılanması bu süreçle çok alakalı." diye konuştu.

Sergide kitap kapaklarından örneklerin yer aldığını belirten Sezgin, "Kitap tasarımcısı 1980'li yıllarda çok da içeride rol alan bir aktör değil. Yani aslında kitabın bir nevi ambalajında karşılaştığımız kişi. Bu 1980'li yıllar boyunca böyle sürüyor ama 1990'larda yani bilgisayarın tasarımcının üretim sürecine dahil olmasıyla beraber, kitabın içeriğiyle birlikte biçimsel olarak da ciddi biçimde ele alındığı, deneysel yaklaşımların kendini gösterdiği, belki 'Neden olmasın?' sorusunun peşinden koştukları bir süreç başlıyor." ifadesini kullandı.

Sezgin, serginin ikinci katını tamamen 1990'lı yılların kitap tasarımlarına ayırdıklarını belirterek, "Ucuz ve ulaşılabilir olan kitapların da bir güzel nesne olarak tasarlanma çabasının görüldüğü örnekleri burada göreceksiniz." dedi.

Son bölümde ise 2000'li yılların hemen öncesine odaklandıklarına işaret eden Sezgin, tasarımcıların içeriğe göre tasarım yapma hevesiyle sundukları özgün örneklerin de sergide görülebildiğini sözlerine ekledi.

Sergi hakkında

Tasarımcının Notu sergisi, tasarımcının bir kitabın oluşumundaki karar süreçlerini, yayıncıdan matbaacıya kadar farklı aktörlerle ilişkilerini ve kültür ortamındaki konumunu ortaya koyuyor.

Salt Beyoğlu'nun üçüncü katından Forum'a uzanan sergi, tasarımcının belirleyici bir aktörü olduğu kitaptaki eksik anlatısını kurmayı amaçlıyor.

Kitabın basılı ve elektronik olarak yeniden tanımlandığı 2000'li yılların tasarım kültürüne zemin hazırlayan döneme kitaplar, arşiv belgeleri ve mülakatlar eşliğinde çok yönlü bir bakış sunan sergi, 2 Şubat 2025'e kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Beyoğlu, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tasarımcının Notu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 00:32:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tasarımcının Notu Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement