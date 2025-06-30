Tasarlayarak Öldürme Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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