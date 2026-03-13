TASC'tan İftar Programında Birlik Vurgusu - Son Dakika
TASC'tan İftar Programında Birlik Vurgusu

13.03.2026 09:26
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, birlik mesajı vererek geleneksel iftar programı düzenledi.

NEW Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

TASC'ın New York Türkevi'nde verdiği iftara diplomatik misyon ve parti temsilcileri, Türk-Amerikan ve ülkedeki Müslüman toplumundan üst düzey yetkililer ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

New York Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos tarafından okunan ezan ve duayla başlayan programda davetliler, Türk tasavvuf musikisi eşliğinde iftar yaptı.

Ebru sanatçısı Bingül Sevimli'nin Türk bayrağı motifli çalışması büyük alkış aldı.

"10 yıla çok büyük icraatlar sığdırdık"

TASC Başkanı Seyit Şahin, Yönlendirme Komitesinin kuruluşunun 10'uncu yılında olduklarını belirterek, ilk günden bu yana Türk toplumu adına yapılan önemli faaliyetleri anlattı, bu alanda öncülük edenlere teşekkür etti.

"10 yıla çok büyük icraatlar sığdırdık ülkemiz için, bazen kendimizi anlatamasak da çok büyük işler yaptık." diyen Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye de değindi."

Şahin, "FETÖ ile mücadele için 15 Temmuz'un ardından bu yola çıktık. Terör örgütü ile bağı olduğu yargı kararıyla sabit olan kişi ve gruplarla aramıza mesafe koyduk. Onun dışındakilerle ise siyasi veya sosyal hiçbir fark gözetmeden toplumumuzla birlik ve beraberlik içinde olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Türk Amerikan toplumuna da tavsiyede bulunan Şahin, ABD vatandaşı olmanın ve yerel siyasete katılmanın öneminin altını çizdi.

"Türkler, ABD'ye nüfusunun ötesinde katkı yapan bir toplum"

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal da Türk-Amerikan toplumuna hizmette bulunan "sessiz kahramanlara" teşekkür ederek, ABD'deki Türk toplumunun daha görünür olması gerektiğine dikkati çekti.

"Türk toplumu, ABD'ye nüfusunun ötesinde katkı yapan bir toplum." diyen Yazal, ülkenin her tarafında çok etkili Türk iş insanlarının, akademisyenlerin ve girişimcilerin olduğunu vurguladı."

Başkonsolos Yazal, Türk toplumunu daha görünür kılmak için TASC'ın çabalarına güvendiğini belirtti.

İftarda Türkiye'den gelen misafirlerin arasında bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı da kürsüden Türk Amerikan toplumunu selamladı.

Gece sonunda salonda hazır bulunan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile AK Parti milletvekilleri Canbey ve Cıngı'ya milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı anısına sanatçı Sevimli'nin Türk bayrağı motifli ebru çalışmaları hediye edildi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel

