Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB\'deki fabrikaları gezdi, işçilerle sohbet etti

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, OSB'deki fabrikaları gezdi, işçilerle sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, OSB'yi ziyaret ederek üretim yapan ve yapımı devam eden fabrikaları yerinde gezdi. Arslan, yetkililerden yatırımlara ilişkin bilgi alıp işçilerle sohbet etti; ilçenin üretim ve istihdamına katkı sunan işletmelere teşekkür etti.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.
OSB'de faaliyet gösteren ve yapımı devam eden fabrikaları ziyaret eden Arslan, fabrika yetkilileriyle bir araya geldi.
Arslan, mevcut üretim faaliyetleri ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.
Üretim tesislerinde çalışan işçilerle de sohbet eden Arslan, ilçede üretim ve istihdama katkı sağlayan işletmelere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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