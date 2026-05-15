Taşköprü'de 19 Mayıs Gençlik Haftası yürüyüşü yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Şehitlik Anıtı önünden dua eşliğinde başlayan yürüyüşe Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kaymakam Refiki İhsan Akbel, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Korkmaz tarafından çelenk sunulmasının ardından sona erdi.