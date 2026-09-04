Taşköprü'de Halk Sağlığı Sokağı'nda ücretsiz tarama yapıldı - Son Dakika
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Taşköprü'de Halk Sağlığı Sokağı'nda ücretsiz tarama yapıldı

Taşköprü\'de Halk Sağlığı Sokağı\'nda ücretsiz tarama yapıldı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açılan Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması ve danışmanlık hizmeti sunuldu. Etkinlikte tansiyon, vücut kitle indeksi ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı, kanserde erken teşhis konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açılan "Halk Sağlığı Sokağı"nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Etkinlik kapsamında vatandaşların kan basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ), kuvvet ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı.

Sağlık ekipleri ayrıca rahim ağzı, meme ve bağırsak kanserlerinde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirmede bulunarak farkındalık ve danışmanlık hizmeti verdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Sadettin Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Asar, İlçe Sağlık Müdürü Merve Karagül ve İl Genel Meclisi Üyesi Bayram Özsoy da stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşköprü'de Halk Sağlığı Sokağı'nda ücretsiz tarama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşköprü'de Halk Sağlığı Sokağı'nda ücretsiz tarama yapıldı - Son Dakika
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