Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda M.M, U.T, B.K, İ.A. ve A.S. ilçedeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Taşköprü'de İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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