Taşköprü'de Ramazan Yemeği Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşköprü'de Ramazan Yemeği Desteği

Taşköprü\'de Ramazan Yemeği Desteği
06.03.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü Belediyesi, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek ulaştırıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye bünyesinde hizmet veren aşevi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek desteğini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçede kurulan iftar sofralarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere her gün iki öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

Taşköprü Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler, ramazan ayı dolayısıyla hem iftar hem de sahur için paketlenerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar sofralarında yüzlerce vatandaşın bir araya geldiğini söyledi.

İlçede her gün yaklaşık 300 kişilik iftar sofrası kurulduğunu belirten Arslan, belediye bünyesindeki aşevinde de ihtiyaç sahibi aileler için yemek hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Arslan, "Ramazan ayı boyunca aşevimizde hazırlanan yemekleri hem iftarlık hem de sahurluk olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Günlük yaklaşık 400 vatandaşımıza sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Paylaştıkça bereketin arttığına inanıyoruz. Bu mübarek ayda da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyor, haftanın yedi günü farklı menülerle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü'de Ramazan Yemeği Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:08:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Taşköprü'de Ramazan Yemeği Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.