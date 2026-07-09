Taşköprü'de Spor Alanı İçin Malzeme Desteği - Son Dakika
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Taşköprü'de Spor Alanı İçin Malzeme Desteği

09.07.2026 11:13
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Aşağışehirören köyünde muhtara spor malzemesi yardımı yapıldı, çocuklar sporla buluşuyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağışehirören köyünde, çocuklar ve gençlerin sporla buluşması için spor alanı yapan muhtara malzeme yardımında bulunuldu.

Kastamonu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Muhsine Aydın ile Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Korkmaz, kendi imkanları ile futbol sahası ve basketbol potası yapan, bazı spor malzemeleri alan Aşağışehirören Köyü Muhtarı Erdoğan Kaya'yı ziyaret etti.

Spor tesisini inceleyen heyet voleybol filesi, futbol kalesi filesi, basketbol, voleybol futbol topu, antrenman hunisi ve antrenman formasından oluşan malzemeleri Kaya'ya teslim etti.

Kaya, köydeki çocuklar için kendi imkanlarıyla spor alanı oluşturmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayarak, "Bu hayalimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı şube müdürümüz Muhsine Aydın ve ilçe müdürümüz Mehmet Korkmaz'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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