Taşköprü Emniyet ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevresinde devriye yapıyor

Taşköprü Emniyet ekipleri öğrencilerin güvenliği için okul çevresinde devriye yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Taşköprü'de emniyet ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul ve çevrelerinde devriye ve denetim yapıyor. Ekipler, ilçe genelindeki okulların çevresinde ve öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde güvenlik önlemi alıyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul ve çevrelerinde polis ekiplerinin devriye ve denetimleri sürüyor.
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okulların çevresinde devriye faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Ekipler öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde de güvenlik önlemleri alıyor.
Kaynak: AA
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