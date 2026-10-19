Taşköprü Kaymakamı ve Belediye Başkanı Arslan muhtarların gününü kutladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Emekliler Derneği Başkanı Osman İnce ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Arslan, İnce ve yönetim kurulu üyelerini belediyede misafir ettiklerini söyledi.

Arslan, İnce ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Taşköprü'de Muhtarlar Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi

Taşköprü ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen programa, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Genel Meclisi Üyeleri Bayram Özsoy ve Sadık Yıldız, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Çınar, Taşköprü Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanı İlker Acar ile çok sayıda mahalle ve köy muhtarı katıldı.

Programda konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımız, mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlara ulaştırılmasında önemli bir görev üstleniyor. İlçemizin gelişmesi ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması noktasında muhtarlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise muhtarların, mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Arslan, ilçenin gelişmesi ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması amacıyla muhtarlarla dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.