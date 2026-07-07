Taşköprü Sarımsağı Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Taşköprü Sarımsağı Sezonu Açıldı

Taşköprü Sarımsağı Sezonu Açıldı
07.07.2026 13:05
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Kastamonu Taşköprü'de AB tescilli sarımsak pazarı kuruldu, üreticilere bereketli bir sezon dileği.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretiyle tescilli Taşköprü sarımsağı pazara indi.

İlçede sarımsak hasadının başlamasının ardından sezonun ilk sarımsak pazarı kuruldu.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise sarımsağın ilçenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliği tarafından da tescilendiğini anlatan Arslan, "Sarımsak pazarı, üreticimizin yıl boyunca verdiği emeğin ve alın terinin karşılığını aldığı önemli bir buluşma noktasıdır. Rabb'im üreticilerimize bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir sezon nasip etsin." ifadesini kullandı.

Duanın ardından kurban kesilerek yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Daha sonra katılımcılar, tezgah açan üreticileri ziyaret ederek sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşköprü Sarımsağı Sezonu Açıldı - Son Dakika

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