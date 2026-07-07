Taşköprü Sarımsağı Sezonu Açıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaretiyle tescilli Taşköprü sarımsağı pazara indi.

İlçede sarımsak hasadının başlamasının ardından sezonun ilk sarımsak pazarı kuruldu.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise sarımsağın ilçenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliği tarafından da tescilendiğini anlatan Arslan, "Sarımsak pazarı, üreticimizin yıl boyunca verdiği emeğin ve alın terinin karşılığını aldığı önemli bir buluşma noktasıdır. Rabb'im üreticilerimize bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir sezon nasip etsin." ifadesini kullandı.

Duanın ardından kurban kesilerek yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Daha sonra katılımcılar, tezgah açan üreticileri ziyaret ederek sohbet etti.