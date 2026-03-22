Taşlık Göleti\'nde Su Seviyesi Arttı

Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Taşlık Göleti'nin doluluk oranı yağışların ardından yükseldi.

Vize ilçesinde bulunan gölet, yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle gündeme geldi.

Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından göletin su seviyesi arttı. Çevrede besicilik yapan üreticiler hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.

Bölgede besicilik yapan Mahmut Şevko, AA muhabirine, göletin yaz aylarında tamamen kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Göletin ilk kez bu kadar susuz kaldığını belirten Şevko, yağışların gölet ve barajlara can suyu olduğunu kaydetti.