Taşova\'da Kaymakam Kartal öğrencilerle iftarda buluştu

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilerle iftar yapan Kaymakam Kartal, burada yaptığı konuşmada, gençlerin iyi yetişmesinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını söyledi.

Gençlerin akademik başarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmenin de önemli olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı paylaşma ve birlik ayıdır, öğrencilerimiz ile aynı sofrada birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Sizler ailelerinizden bizlere emanetsiniz, sizlerin rahat etmeniz, huzurlu ve iyi birer eğitim almanız için devlet olarak tüm çabamızı gösteriyoruz. Sizler de üzerinize düşen görevleri yerine getirip vatanına, milletine ve manevi değerlere sahip çıkıp ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelisiniz."

Programa Kaymakam Kartal'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.