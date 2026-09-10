Taşova'da okul müdürleriyle yeni eğitim yılı hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Taşova'da okul müdürleriyle yeni eğitim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer başkanlığında yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Okul müdürlerinin katıldığı toplantıda 14 Eylül'de ders başı yapılacağı belirtilerek bakım, temizlik, güvenlik ve servis denetimi gibi konular ele alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.

Okullarda 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapılacağını belirten Tümer, toplantıda eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıkların değerlendirildiğini söyledi.

Okulların bakım, onarım, temizlik ve fiziki eksikliklerinin giderilmesi, okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetimi ve trafik düzenlemeleri ele alındığını anlatan Tümer, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, beceri temelli eğitim yaklaşımları ve ders kitaplarının dağıtım süreçlerini değerlendirdik. Okul yöneticilerimizin ihtiyaç ve taleplerinin de dinledik." dedi.

Eğitim öğretim yılının sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi ve başarı için kurumlar arası koordinasyonun önem taşıdığını vurgulayan Tümer, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla yapılan planlama ve çalışmaların titizlikle yürütülmesinden dolayı tüm eğitim yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova'da okul müdürleriyle yeni eğitim yılı hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşova'da okul müdürleriyle yeni eğitim yılı hazırlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
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