Taşova\'da Türk Eğitim-Sen üyeleri buluştu

Türk Eğitim-Sen Taşova Temsilciliği tarafından birlik ve dayanışma programı düzenlendi.

Türk Eğitim-Sen Taşova Şube Başkanı Cafer Çakraz, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, sınıflarda sadece ders anlatan değil, bir milletin ruhunu şekillendiren, tebeşir tozunu, kağıt kokusunu ve bir çocuğun gözündeki ışığı her türlü maddi değerin üstünde tutan kocaman bir aile olduklarını belirtti.

Çakraz, "Öğretmenler toplumun her bir ferdine dokunan, onlara yol gösteren gizli kahramanlarsınız. Bizim birliğimiz yalnızca sendikal bir birlik değil, bu bir memleket meselesi, bir eğitim davasıdır. Omuzlarımızdaki yük ağırdır ama kutsaldır. Vatanın en ücra köşelerinde görev yaparken canını feda eden aziz şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Aybüke öğretmenimizin yarım kalan türküleri, Necmettin öğretmenimizin memleket sevdası hala içimizdedir. Onlar, tahtaya alfabe yazarken aslında bu vatanın kaderini yazdılar. Biz bugün buradaysak, onların yarım bıraktığı tebeşiri devraldığımız içindir. Onların hayallerini yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Türk Eğitim-Sen sadece bir sendika değil, bir duruşun adıdır. Biz 'Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız' diyenleriz. Haksızlık karşısında susmayan, ilkeye göre hareket eden bir teşkilatız." dedi.

Programa, Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı İlker Özel ve sendika üyeleri katıldı.