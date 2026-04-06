Taşova'da Türk Eğitim-Sen üyeleri buluştu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşova'da Türk Eğitim-Sen üyeleri buluştu

06.04.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eğitim-Sen Taşova Temsilciliği tarafından birlik ve dayanışma programı düzenlendi.

Türk Eğitim-Sen Taşova Şube Başkanı Cafer Çakraz, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, sınıflarda sadece ders anlatan değil, bir milletin ruhunu şekillendiren, tebeşir tozunu, kağıt kokusunu ve bir çocuğun gözündeki ışığı her türlü maddi değerin üstünde tutan kocaman bir aile olduklarını belirtti.

Çakraz, "Öğretmenler toplumun her bir ferdine dokunan, onlara yol gösteren gizli kahramanlarsınız. Bizim birliğimiz yalnızca sendikal bir birlik değil, bu bir memleket meselesi, bir eğitim davasıdır. Omuzlarımızdaki yük ağırdır ama kutsaldır. Vatanın en ücra köşelerinde görev yaparken canını feda eden aziz şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Aybüke öğretmenimizin yarım kalan türküleri, Necmettin öğretmenimizin memleket sevdası hala içimizdedir. Onlar, tahtaya alfabe yazarken aslında bu vatanın kaderini yazdılar. Biz bugün buradaysak, onların yarım bıraktığı tebeşiri devraldığımız içindir. Onların hayallerini yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Türk Eğitim-Sen sadece bir sendika değil, bir duruşun adıdır. Biz 'Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız' diyenleriz. Haksızlık karşısında susmayan, ilkeye göre hareket eden bir teşkilatız." dedi.

Programa, Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı İlker Özel ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:29:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.