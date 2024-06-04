Taşova Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi - Son Dakika
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Taşova Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi

Taşova Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi

Taşova Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu el sanatları sergisi, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından açıldı. Sergide tel kırma, el ve makine nakışı, iğne oyası ve mefruşat ürünleri sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, düzenlenen kurslar sayesinde yaşam kalitesinin yükseldiğini belirtti ve köylerde de kurslar açıldığını söyledi.

04.06.2024 16:45
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Taşova Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu el sanatları sergisi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezindeki serginin açılışını Belediye Başkanı Ömer Özalp ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer gerçekleştirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol, el sanatları sergisinde tel kırma, el ve makine nakışı, iğne oyası ve mefruşat ürünlerinin sergilendiğini belirtti.

Düzenlenen kurslar sayesinde hem kursiyerlerin hem de usta öğreticilerin yaşam kalitesinin yükseldiğini belirten Bol, şunları kaydetti:

"İlçe merkezimizle kendimizi sınırlamayıp gerek Bakanlığımızın Köy Yaşam Merkezi Projesi gerekse proje dışındaki köylerimize uzandık. Bu sene 19 köyümüzde giyim ve moda tasarımı, el sanatları ve Kur'an-ı Kerim kursu açtık. Böylece köyde yaşayan insanlarımıza bir alan açmaya çalıştık ve bu konuda oldukça güzel dönüş ve memnuniyetler aldık. İlçemizde kurs çeşitliliğini artırmak, yeni kurslarımızı açmanın yanında unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak ve yeniden gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaktayız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Taşova Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi - Son Dakika

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