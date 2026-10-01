Taşova Kaymakamı Bayram, D-100'deki kontrol noktasında emniyet kemeri çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşova Kaymakamı Bayram, D-100'deki kontrol noktasında emniyet kemeri çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşova Kaymakamı Bayram, D-100\'deki kontrol noktasında emniyet kemeri çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, jandarma ekiplerinin D-100 kara yolu Dörtyol köyü mevkisindeki yol kontrol noktasını ziyaret etti. Bayram, görevlilerden bilgi alıp sürücülerle sohbet etti ve trafik kurallarına uyup emniyet kemeri takmaları çağrısında bulundu.

AMASYA (AA) – Taşova Kaymakamı Turan Bayram, jandarma ekiplerince D-100 kara yolu Dörtyol köyü mevkisinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulama noktasını ziyaret etti.

Kontrol noktasında görev yapan jandarma personelinden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Bayram, durdurulan araçların sürücüleriyle de bir süre sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi.

Trafik güvenliğinin önemine dikkati çeken Bayram, sürücülerin kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Kaynak: AA
Turan BayramGüvenlikJandarmaTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:34:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Taşova Kaymakamı Bayram, D-100'deki kontrol noktasında emniyet kemeri çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei