Taşova Kaymakamı Bayram'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşova Kaymakamı Bayram'dan şehit ailesine ziyaret

Taşova Kaymakamı Bayram\'dan şehit ailesine ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Tanju Çolak'ın ailesini ziyaret etti.

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Tanju Çolak'ın ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Esençay köyünde yaşayan şehidin annesi Muradiye ve babası Nevzat Çolak ile bir süre sohbet eden Kaymakam Bayram, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve hayırlı bir ömür dileyen Bayram, "Bugün şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan ve milletin bekası uğrunda feda eden şehitlerimiz ve bu uğurda mücadele eden kahramanlarımız sayesindedir. Aziz milletimiz, şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bize düşen görev, şehit ailelerimizin her zaman yanında olmak ve onlara destek olmaktır. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Turan Bayram, Tanju Çolak, Beytüşşebap, Şırnak, Taşova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova Kaymakamı Bayram'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

09:32
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
09:22
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
İsmail Kartal stattan ayrılırken Aziz Yıldırım tek cümle etti
09:08
Maltepe’deki dehşette 500 bin dolar detayı Almanya’dan gelip canlarından oldular
Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular
08:56
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
08:49
Petrol piyasası alev aldı Benzine gece yarısı zam geliyor
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor
08:17
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 09:47:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Taşova Kaymakamı Bayram'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement