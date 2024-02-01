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Taşova Kaymakamı Efe Kılıç Ilıca ve Durucasu köylerini ziyaret etti - Son Dakika
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Taşova Kaymakamı Efe Kılıç Ilıca ve Durucasu köylerini ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç Ilıca ve Durucasu köylerini ziyaret etti

Kaymakam Kılıç, Ilıca ve Durucasu köylerini ziyaret ederek muhtarlardan bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet edip talep ve isteklerini dinledi. Kılıç, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve mutluluk içerisinde yaşamalarını sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. İl Genel Meclisi üyeleri ve Özel İdare Şefi de Kaymakam Kılıç'a eşlik etti.

01.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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Taşova Kaymakamı Efe Kılıç Ilıca ve Durucasu köylerini ziyaret etti.

Muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla sohbet edip talep ve isteklerini dinledi.

Köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırıp mutluluk içerisinde yaşamaları için çalışmalara devam ettiklerini belirten Kılıç, "Köylerimizi ziyaret ederek, hem muhtarlarımız hem de vatandaşlarımız ile görüşerek, talep ve isteklerini alarak rahat bir hayat sürdürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Köylerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarla sağlıklı iletişime geçerek sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Kaymakam Kılıç'a, İl Genel Meclisi üyeleri Deniz Sümer, Ahmet Öz, Duran Yeter ve Özel İdare Şefi Vedat Yapal da eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Taşova Kaymakamı Efe Kılıç Ilıca ve Durucasu köylerini ziyaret etti - Son Dakika
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