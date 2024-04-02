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- Tataristan'da 3 ayrı dronlu saldırı

KAZAN - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen 3 ayrı dron saldırısında 2 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 3 ayrı dronlu saldırı gerçekleştirildi. Yelabuga ve Nizhnekamsk şehirlerindeki sanayi tesislerine düzenlenen dron saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken, Yelabuga yönetiminden yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada da, saldırıların ciddi bir hasara yol açmadığı ve sanayi tesislerinin çalışmalarının kesintiye uğramadığı aktarıldı. Rus resmi haber ajansı TASS ise saldırılarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıların kim tarafından düzenlendiği açıklanmadı.

Yelabuga yakınlarında kimya, makine ve metal işleme fabrikalarının yer aldığı özel bir ekonomik bölge bulunurken, Nizhnekamsk'ta da büyük bir petrol rafinerisi yer alıyor.