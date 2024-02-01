 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tatvan'da Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine Sertifikalar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatvan'da Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine Sertifikalar Verildi

Tatvan\'da Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine Sertifikalar Verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde başarıyla tamamlanan kurslara katılanlara sertifikaları verildi. Sertifika töreninde konuşan Kaymakam Remzi Demir'in eşi Pelin Demir, kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Kursiyerlerden Raşide Kansu ise dikiş bölümü kursiyeri olarak ailesine katkıda bulunduğunu ve burada güzel günler geçirdiklerini ifade etti. Törenin ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

01.02.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde açılan kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Öğretmenevinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kaymakam Remzi Demir'in eşi Pelin Demir, her zaman kadınların yanında olduklarını söyledi.

Demir, "Aile Destek Merkezi kurslarına katılarak gösterdiğiniz başarıdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Aile Destek Merkezimizin sizlere kattığı faydayı yakından takip ediyorum. Devletimizin sizlere sunduğu bu fırsatı başarılı şekilde değerlendirmeniz, toplumumuzun gelişmesinde büyük bir etkiye sahiptir." dedi.

Kursiyerlerden Raşide Kansu da "Dikiş bölümü kursiyeriyim. Aileme katkıda bulunuyorum. Burada çok güzel günler geçiriyoruz. Bugün de eğlenceli bir etkinlik için bir aradayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bitlis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine Sertifikalar Verildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 19:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine Sertifikalar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement