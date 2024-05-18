Tatvan'da hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Tatvan'da hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı

Tatvan\'da hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçlarından hüküm giyen ve 17 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

18.05.2024 18:27
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün, Tatvan'a bağlı Küçüksu köyünde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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