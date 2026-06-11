Tatvan'da Öğrencilerden Sanat Sergisi - Son Dakika
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Tatvan'da Öğrencilerden Sanat Sergisi

11.06.2026 16:27
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Tatvan'da 'Maarifin Kalbinde' sergisi açıldı. 2-A sınıfı öğrencileri 250 eserle katkı sağladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Maarifin Kalbinde" sergisi açıldı.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide, Vakıfbank İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerinin hazırladığı 250 eser sergilendi.

Serginin açılışına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.

Öğrencilerin yaşlarına rağmen anlamlı ve özverili bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Uludağ, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimizin hayal dünyalarını, duygularını ve yeteneklerini yansıttıkları eserlerden oluşan bir sergi düzenlendi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencilerimiz, yaşlarına göre oldukça başarılı olan bu çalışmayla azim ve emekle çok şey başarılabileceğini bir kez daha gösterdi. Sanat, hayal gücüyle başlar, emekle güzelleşir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da Öğrencilerden Sanat Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Okekar Mustafa Okekar:
    çocukların çalışmalarına değer verilmesi ve bu tür sergiler düzenlenmesi çok önemlidir fakat bence eğitim sisteminde sanat derslerine daha fazla zaman ayrılmalı ve öğrencilerin yaratıcılığına gerçekten kıymet verilmeli 0 0 Yanıtla
  • Deniz Gur Deniz Gur:
    ikinci sınıf çocuklarının 250 eser hazırlaması gerçekten güzel ama biz ne yapacaz artık hani resmi çerçeveleyip duvara mı asacaz yoksa saklayacaz kimin evine sığar bu kadar şey 0 0 Yanıtla
  • Neslihan Yalciner Neslihan Yalciner:
    250 eser yani ne bileyim çok da değildir aslında ama yinede güzel bi etkinlik olmuş heralde tatvan da bi de olmadı böyle şeyler 0 0 Yanıtla
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