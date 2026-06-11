Tatvan'da Öğrencilerden Sanat Sergisi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Maarifin Kalbinde" sergisi açıldı.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide, Vakıfbank İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerinin hazırladığı 250 eser sergilendi.

Serginin açılışına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.

Öğrencilerin yaşlarına rağmen anlamlı ve özverili bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Uludağ, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimizin hayal dünyalarını, duygularını ve yeteneklerini yansıttıkları eserlerden oluşan bir sergi düzenlendi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencilerimiz, yaşlarına göre oldukça başarılı olan bu çalışmayla azim ve emekle çok şey başarılabileceğini bir kez daha gösterdi. Sanat, hayal gücüyle başlar, emekle güzelleşir."