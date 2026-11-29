BURDUR'da yaşayan H.A. (63), davet üzerine gittiği eski sevgilisinin evinde, başına tavayla vurulup darbedildikten sonra 36 bin lirası gasbedildi. Gözaltına alınan ve eski sevgilinin de aralarında olduğu 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 27 Kasım akşamı, Emek Mahallesi 22034'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; H.A., yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi S.S.T.'nin arkadaşı E.Ö.T. tarafından telefonla arandı. Bunun üzerine S.S.T.'nin evine giden H.A., bir süre oturduktan sonra başka bir odaya geçmek istedi. H.A., ışıkları kapalı odaya girdiği sırada burada saklanan S.S.T.'nin kardeşi M.T. ile karşılaştı. M.T. elindeki tavayla başına vurduğu H.A.'yı darbetti. H.A.'nın üzerindeki 36 bin lira da gasbedildi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, S.S.T., M.T. ve E.Ö.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 36 bin lira ise H.A.'ya teslim edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2'si kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.