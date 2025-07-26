Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.
Karakova Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde ikamet eden Turan K'dan (57), haber alamayan iş yerindeki arkadaşları eve geldi.
Eve giren arkadaşları Turan K'nın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adrese gelen sağlık ve polis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Turan K'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tavşanlı'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?