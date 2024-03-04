Tavşanlı\'da kaybolan çocuğun cesedi toprağa verildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Adranos Çayı'nda cesedi bulunan 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin, toprağa verildi.
Otopsinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morgundan alınan Derin'in cenazesi, Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç köyüne getirildi.
İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı namazın ardından çocuğun cenazesi, Cevizli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Derin'in yakınlarının yanı sıra Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ve vatandaşlar katıldı.
Baba Fatih Derin, arama çalışmalarına katılan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.
Derin'in Tavşanlı Özel Uygulama Okulu öğrencisi olduğu, 4 yaşında bir erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.
Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Furkan Derin'in cesedi, yapılan aramalar sonucunda dün Adranos Çayı'nda bulunmuştu.
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