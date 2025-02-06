Tavuk Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen tavuk kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Dedeler köyünde bulunan tavuk kesimhanesine giden M.G. idaresindeki 14 GM 887 plakalı tavuk yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle Hasanlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazada kamyondaki yaklaşık 3 bin tavuktan büyük kısmının telef olduğu öğrenildi.
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