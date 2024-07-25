Tavukların korktuğunda kızardığı ve memnun olduğunda tüylerinin kabardığı tespit edildi - Son Dakika
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Tavukların korktuğunda kızardığı ve memnun olduğunda tüylerinin kabardığı tespit edildi

Fransa'daki Tours Üniversitesi araştırmacıları, tavukların farklı duygusal tepkilere neden olan durumlar esnasında sergiledikleri davranışları inceledi. Araştırma sonucunda, tavukların korku veya heyecan duyduklarında yüzlerindeki tüyle kaplı olmayan derinin kızardığı ve memnun olduklarında başlarındaki tüylerin kabardığı belirlendi. Bu bulgular, tavukların duygusal durumlarını anlamak için yeni bir yol sunarken, hayvancılık endüstrisinde de kullanılabileceği ifade edildi.

25.07.2024 20:15
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Bilim insanları, tavukların korktuğunda veya heyecanlandığında kızardığını, memnun hissettiğinde de başlarında bulunan tüyleri kabarttığını tespit etti.

Fransa'nın Tours Üniversitesinden araştırmacılar, 10'u ticari çiftlikten, 8'i de özel yetiştiricilerden iki grup tavuğun, yemekle ödüllendirilmek veya kucağa alınmak gibi farklı duygusal tepkilere neden olan durumlar esnasında sergiledikleri davranışlarını filme aldı.

Görüntüleri inceleyen bilim insanları, tavukların yüzlerindeki tüyle kaplı olmayan açıkta kalmış derinin, korku ya da heyecan duygusu hissedince kızardığını belirledi.

Araştırmacılar, ayrıca kuşların, dinlenme ya da rahatlama gibi kendilerini memnun ve huzurlu hissettiren faaliyetler sırasında başlarında yer alan tüyleri kabarttığını tespit etti.

Çalışma sonucunda, kızarmanın ilk kez tavukların ruh halleriyle ilişkilendirildiğini vurgulayan bilim insanları, bulguların bu kuş türünün duygularını anlamak için yeni bir yol sunduğunu ve hayvancılık endüstrisinde kullanılabileceğini aktardı.

Çalışmanın detaylarına "Plos One" dergisinde yer verildi.

Kaynak: AA

Fransa, Hayvanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavukların korktuğunda kızardığı ve memnun olduğunda tüylerinin kabardığı tespit edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavukların korktuğunda kızardığı ve memnun olduğunda tüylerinin kabardığı tespit edildi - Son Dakika
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